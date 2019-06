Lombardia: al via la seconda fase del processo partecipativo sulla biopiattaforma a Sesto San Giovanni

- Si è svolto oggi a Sesto San Giovanni un incontro di presentazione sulla seconda fase del processo partecipativo della biopiattaforma. Il progetto consiste in una simbiosi industriale che trasformerà le strutture già presenti nell’area - termovalorizzatore Core e depuratore Cap - in una biopiattaforma dedicata all’economia circolare carbon neutral, perché a 0 emissioni di C02 di origine fossile. Il progetto si avvarrà inoltre dei Rab (Residential Advisory Board), ovvero degli organismi consultivi con rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini dei comitati, delle aziende e delle associazioni del territorio, con i quali è previsto un altro incontro alla fine del mese. "L'obiettivo iniziale era il superamento dell'inceneritore che è giunto ormai a fine vita - ha dichiarato il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano - Il progetto è stato avviato dalla precedente amministrazione con il Gruppo Cap e ha visto un perfezionamento anche sulla base delle necessità del territorio. Quello che ci da particolare soddisfazione è il lavoro fatto con Nimby Forum, di costante confronto, andando a intercettare i percorsi di partecipazione democratica". Il coinvolgimento dei cittadini "per noi è stato da subito molto importante - ha aggiunto il presidente e ad di Gruppo Cap, Alessandro Russo - C'è stata questa fase di approvazione di massima sulla cui base Cap ha dato il via alla ricerca, tramite una gara che si chiuderà fra pochi giorni, di una società che si occuperà della progettazione, che poi i Comuni dovranno approvare. Nel bando di gara abbiamo inserito praticamente quasi tutte le richieste che sono arrivate da questa fase di confronto con le associazioni e i comitati. Abbiamo voluto realizzare la gara con l'offerta qualitativa 80-20, che vuol dire che nella fase di apertura delle buste andremo a premiare maggiormente non l'offerta con il prezzo più basso ma il progetto tecnico migliore". (segue) (Rem)