Lombardia: al via la seconda fase del processo partecipativo sulla biopiattaforma a Sesto San Giovanni (2)

- In autunno, tra il mese di settembre e quello di ottobre, si dovrebbe concludere la fase preliminare e secondo il cronoprogramma i lavori dovrebbero cominciare a gennaio 2021 per un investimento complessivo di 47 milioni di euro. Il termo impianto per il trattamento dei fanghi valorizzerà 65.000 tonnellate/anno di fanghi umidi pari a 14.100 tonnellate/anno di fanghi essiccati, interamente prodotti dai depuratori del Gruppo Cap, generando: 11.120 MWh/anno di calore per il teleriscaldamento e fosforo come fertilizzante. In questo modo, il 75% dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25% in fertilizzante. I fanghi trattati sono tutti di provenienza degli impianti Cap. La linea di trattamento della Forsu invece tratterà 30.000 tonnellate/anno di rifiuti umidi (Forsu) per la produzione di biometano. Nell’impianto sarà trattata la Forsu proveniente dai comuni di Sesto San Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate, Cologno Monzese, cioè i cinque Comuni lombardi che sono parte di Core. Tutto questo avrà delle ricadute positive economiche sui cittadini che vedranno diminuire le bollette: "I cittadini di Sesto e Cologno, e i soci di Core, avranno un risparmio sull'umido perché verrà gestito a una tariffa convenzionata in concordato con i Comuni - ha precisato Russo - e i cittadini di tutta la ex provincia di Milano, serviti da Cap, avranno un beneficio sulla bolletta dell'acqua perché il servizio idrico è in un mercato regolato che controlla i nostri costi e il progetto sul trattamento dei fanghi ci permetterà di spendere meno rispetto a quanto spendiamo oggi. Questo ammortizza l'impianto e permette al cittadino di mantenere basso il costo della bolletta, nonostante quello per l'idrico della città metropolitana di Milano sia già il più basso d'Europa". Tra le richieste avanzate dagli abitanti della zona e dai comitati di quartiere raccolte nel testo del bando spiccano la trasparenza, con il desiderio di un monitoraggio di dati giorno su giorno sull'andamento dell'impianto, la sistemazione del verde circostante, così come il miglioramento della sua architettura, l'integrazione con le piste ciclabili già presenti nella zona, oltre all'approfondimento di alcuni studi sull'impatto del traffico e delle emissioni, specificando anche il desiderio che i camion destinati all'impianto non passino per la città ma in tangenziale. (Rem)