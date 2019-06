Napoli: de Magistris, contentissimo del ritorno a casa della piccola Noemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contentissimo della bellissima notizia del ritorno a casa di Noemi, la strada della guarigione completa è ancora lunga ma questa è una notizia bellissima”. Così in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla notizia della dimissione dall’ospedale Santobono della bambina rimasta ferita a seguito di un agguato in piazza Nazionale. “Un abbraccio ai genitori, alla famiglia, ovviamente a Noemi, e un grazie sincero, doveroso e affettuoso a tutto il personale del Santobono per l'altissima professionalità e umanità che hanno dimostrato in questo, come in tutti i casi che trattano nell'ospedale della nostra città", ha concluso il primo cittadino. (Ren)