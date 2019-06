Cina-Fiji: incontro tra ministri, riconfermata collaborazione positiva tra i due paesi

- Il consigliere di stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato oggi il ministro degli Esteri delle isole Fiji Inia Seruiratu a Pechino. Wang ha dichiarato che la Cina riconosce grande importanza nella sua relazione con le Fiji, aggiungendo che il suo paese è pronto a rafforzare la sinergia di strategie di sviluppo con le Fiji per facilitare la cooperazione sul progetto della Nuova Via della Seta. Questa cooperazione seguirà i principi di consultazione e collaborazione per i benefici comuni e comprenderà sforzi condivisi per salvaguardare il libero commercio ed il multilateralismo. Wang ha aggiunto che la Cina non cerca di perseguire nessun interesse privato o nessuna "sfera d'influenza" nelle isole del Pacifico, e che è pronta a rafforzare comunicazione e cooperazione con le Fiji ed altre isole del Pacifico per raggiungere sviluppo e prosperità comune. Seruiratu ha espresso la gratitudine delle Fiji nei confronti della Cina per il suo aiuto e ha dichiarato che le Fiji sono pronte a consolidare la cooperazione a 360 gradi con la Cina per portare la collaborazione strategica completa tra i due paesi ad un livello ancora più alto. (Cip)