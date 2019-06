Ue: Brunetta (FI), Cef favorevole a procedura infrazione

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, osserva che "l'apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo da parte della CommissioneeEuropea è ormai a un passo, dopo che anche il Comitato economico e finanziario (Cef) degli sherpa ha dato il suo parere favorevole. A questo punto la parola definitiva passa all'Ecofin, che tra pochi giorni si dovrà esprimere ma è quasi impossibile che i ministri economici vadano contro i pareri di Cef e Commissione". Brunetta, poi, continua: "Il ministro Tria non è quindi riuscito a convincere Bruxelles che il deficit si ridurrà da solo, senza una correzione dei conti, che era l'unica cosa che la Commissione voleva sentirsi dire. La testardaggine del governo di Salvini e Di Maio ha così fatto in modo di inibire il potere contrattuale di Tria e Conte. Se davvero l'Italia verrà commissariata il prossimo luglio, Salvini e Di Maio dovranno rispondere agli italiani di questa umiliazione senza precedenti".(Com)