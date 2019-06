Diritti: M5s firma documento politico del Torino Pride

- "Abbiamo deciso di sottoscrivere il documento politico del Torino Pride perché il tema dei diritti Lgbtqi è parte di ciò che siamo come Movimento 5 Stelle e a Torino lo stiamo dimostrando fin dall'elezione di Chiara Appendino a Sindaca". A dirlo è Valentina Sganga, capogruppo del M5S a Torino. "La lotta per i diritti si fa prima di tutto con le azioni e quelle della nostra amministrazione e di questa maggioranza sono coerenti con quello che chiedono le associazioni Lgbtqi - aggiunge Sganga - . Ne sono esempi il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, la ferma presa di posizione contro il Congresso delle Famiglie di Verona e le forti perplessità sollevate sul Dl Sicurezza. Come ogni anno saremo in piazza e lo saremo come politici che si battono perché questo Paese non torni indietro, questo al di là di schemi partitici e di opportunismi di governo che hanno frenato l'affermazione dei diritti. Per questo, e soprattutto per tutte le famiglie che ancora non vedono riconosciuti i loro diritti, continueremo a sostenere tali posizioni nelle piazze, nelle aule e in tutti i luoghi ove potremo farlo".(Rpi)