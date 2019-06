Ucraina: presidente Zelensky nomina 12 governatori regionali ad interim

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato oggi i governatori regionali ad interim di 12 amministrazioni locali. Come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, Zelensky ha firmato il decreto in materia, che è stato pubblicato sul portale della presidenza di Kiev. Nello specifico, Viacheslav Kucher è stato nominato direttore dell’amministrazione regionale di Kiev; Natalia Romanova in quella di Chernihiv; Volodymyr Kalnychenko in quella di Khmelnytsky; Ivan Krysak in quella di Ternopil; Vadym Akperov in quella di Sumy e Viacheslav Bon in quella di Mykolaiv. Rostyslav Zamlynsky ha assunto l’incarico nella regione di Lviv, Serhiy Kovalenko in quella di Kirovohrad, Maria Savka in quella di Ivano-Frankivsk, Ella Slepyan in quella della Zaporizhia, Ivan Duran in Zakarpazia e Oleksandr Kyrychuk in quella di Volyn.(Res)