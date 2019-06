Flat tax: Laforgia (Leu), misura devastante, a paese serve lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore eletto in Liberi e uguali, Francesco Laforgia, in una nota, rimarca come la flat tax sia "una misura devastante in un paese in cui le disuguaglianze sono aumentate. L'Italia semmai avrebbe bisogno di più lavoro e progressività fiscale come prevede la Costituzione".(Com)