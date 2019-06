Serbia-Kosovo: Consiglio sicurezza, ministro Dacic fa appello per "fermare macchina da guerra" di Pristina (2)

- Dacic ha infine fatto appello alla comunità internazionale per una "più forte azione" in Kosovo. "La Serbia è convinta che la missione Onu in Kosovo debba restare con pieno ingaggio, con gli stessi obiettivi e sotto un mandato non modificato", ha concluso Dacic. Si è tenuta ieri una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul report stilato dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres circa l'attività condotta dalla missione Unmik nel periodo che va dal 16 gennaio al 15 maggio. Belgrado e Pristina, secondo Guterres, devono abbattere al più presto le barriere che ostacolano il proseguimento del dialogo. Le "serie tensioni" fra Belgrado e Pristina, si legge ancora nel rapporto, rappresentano ancora un ostacolo per un dialogo produttivo e suscitano "preoccupazione" fra i funzionari locali e internazionali a causa di un possibile peggioramento della stabilità. (segue) (Seb)