Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Pristina progetta di occupare miniere Trepca (4)

- La seduta successiva è stata fissata dalla Cina nel novembre del 2018, mentre l'ultima seduta si è tenuta tre mesi dopo, il 7 febbraio. D'ora in avanti, su richiesta di Stati Uniti e Regno Unito, il Consiglio di sicurezza si riunirà ogni 6 mesi per discutere la relazione del segretario generale. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha fatto appello nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza Onu affinché venga fermata "la macchina da guerra" di Pristina. Dacic ha menzionato l'operazione condotta il 28 maggio dalle unità speciali della polizia kosovara nel nord del Kosovo a maggioranza serba, che ha portato a numerosi arresti nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. "Voglio che siate tutti consapevoli di questo, e che venga fermata la macchina da guerra di Pristina prima che provochi un maggiore spargimento di sangue", ha detto il ministro di Belgrado aggiungendo che la Serbia è pronta a cercare una soluzione di compromesso attraverso dei colloqui, ma al momento "non ha dei partner per un dialogo serio e credibile". Dacic ha infine fatto appello alla comunità internazionale per una "più forte azione" in Kosovo. (segue) (Kop)