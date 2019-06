Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Pristina progetta di occupare miniere Trepca (5)

- "La Serbia è convinta che la missione Onu in Kosovo debba restare con pieno ingaggio, con gli stessi obiettivi e sotto un mandato non modificato", ha concluso Dacic. L'ambasciatore kosovaro negli Usa, Vlora Citaku, ha fatto invece appello affinché non venga esteso il mandato della missione Onu on Kosovo (Unmik). Il Kosovo, ha detto Citaku, per quanto grato a Unmik non vede più il bisogno di una permanenza della missione. "La situazione è diversa rispetto a quando siete arrivati 20 anni fa. Il Kosovo è cambiato e sta diventando sempre più integrato nella comunità internazionale", ha osservato l'ambasciatore. Citaku ha inoltre criticato i rappresentanti serbi kosovari all'interno della squadra preposta alla stesura di uno statuto per la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba, osservando che questi sono "sotto la diretta influenza di Belgrado". Citaku ha infine menzionato l'operazione condotta il 28 maggio dalle unità speciali della polizia kosovara nel nord del Kosovo a maggioranza serba, che ha portato a numerosi arresti nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. In quell'operazione sono stati arrestati e successivamente rilasciati due impiegati Unmik fra cui il cittadino russo Mikhail Krasnoshchenkov. (segue) (Kop)