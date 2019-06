Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Pristina progetta di occupare miniere Trepca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citaku ha motivato l'arresto di Krasnoshchenkov dichiarando che questo ha utilizzato una vettura Unmik per fermare l'operazione in corso e ha poi rifiutato di cooperare con la polizia. Il capo della missione della Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, ha detto nel corso della seduta che l'arresto dell'impiegato Unmik Mikhail Krasnoshchenkov è stato compiuto violando una serie di regolamenti. L'immunità dello staff Unmik, ha osservato Tanin, non è stata rispettata, mentre le proprietà Onu sono state poste sotto sequestro e ispezionate contro ogni legge internazionale. Le autorità kosovare, ha infine detto Tanin, hanno presentato delle informazioni che non corrispondevano alla realtà e alla fine hanno dichiarato un impiegato Unmik "persona non grata". La dottrina della "Persona non grata", ha concluso Tanin, non è applicabile per lo staff Unmik. (segue) (Kop)