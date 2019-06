Siria: colloqui al Cairo tra ministro Esteri egiziano Shoukry e inviato speciale Usa per la coalizione internazionale

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato oggi al Cairo l'ambasciatore James Jeffrey, rappresentante Usa per la Siria e inviato speciale degli Stati Uniti per la coalizione militare internazionale contro lo Stato islamico. Lo ha annunciato il dicastero degli Esteri del paese nordafricano in una nota. Al centro dei colloqui “le modalità per portare avanti gli sforzi tesi a raggiungere una soluzione politica e porre fine all'attuale situazione di stallo, in linea con la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite, nonché per ultimare la formazione del comitato costituzionale il prima possibile”. Shoukry ha ribadito la posizione dell’Egitto in favore “dell'integrità dello Stato siriano, della sua sovranità e della sicurezza dei suoi territori”. Il capo della diplomazia del Cairo ha auspicato la prosecuzione del processo politico in Siria e la creazione di una prospettiva positiva per il futuro del paese, sottolineando l’importanza della lotta al terrorismo. I due, spiega ancora il ministero, hanno parlato anche della situazione sul terreno, in particolare nel nord-ovest e nel nord-est della Siria. Shoukry ha ribadito la necessità di coordinare gli sforzi regionali e internazionali per “bloccare l'accesso ai combattenti fuggiti alle battaglie in Siria, prosciugare le risorse finanziarie dei gruppi terroristici e contrastare qualsiasi supporto logistico a questi gruppi”. Jeffrey da parte sua, ha informato Shoukry degli sviluppi delle situazioni in Siria, esprimendo l'apprezzamento del suo paese per il ruolo "importante" che l'Egitto sta giocando per porre fine alla crisi siriana. (Cae)