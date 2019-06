Disabilità: giunta lombarda stanzia ulteriori 2,1 min a Fondo non autosufficienza 2018

- La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha stanziato 2.142.450 euro di nuove risorse per i disabili gravissimi. Un finanziamento che si aggiunge agli 83 milioni e 500 mila euro di euro già messi a disposizione il 12 febbraio sul Fondo non autosufficienza 2018 di cui beneficiano oltre 6 mila persone in Lombardia. "Tale incremento - ha spiegato l'assessore Bolognini - si è reso necessario per contemperare in modo appropriato gli interventi volti a sostenere la domiciliarità con la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e superamento dei rischi di emarginazione nei normali contesti di vita. Infatti, l'approfondita analisi dei dati ha messo in evidenza una significativa differenza tra le persone che, in ragione della loro gravità, non possono accedere a servizi extra domiciliari e coloro che hanno tale opportunità. Tale rimodulazione - ha concluso l’assessore - ha interessato la Misura B1, attraverso l'individuazione di criteri specifici in ragione dell'intensità della risposta domiciliare e in rinforzo dell'intervento a favore dei primi e la ridefinizione della Misura per i secondi". (Com)