Roma: gruppo Pd-civica, per Raggi giugno è mese dei sampietrini, anno scorso stesso annuncio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad un anno di distanza la sindaca Raggi ripropone l'annuncio sul trasferimento dei sampietrini. Nell'annuncio di giugno 2018 le zone interessate erano piazza Venezia, via Crescenzio, via IV novembre e via Nazionale". Così in una nota congiunta i gruppi capitolini del Pd e della lista civica per Roma. "Oggi nuovo annuncio di rimozione e riposizionamento dei sampietrini di via Nazionale, via IV novembre e viale Aventino - si legge ancora nella nota - Giugno per la giunta M5s è il mese dei sampietrini". (Com)