Ungheria: portavoce governo rigetta accuse su libertà media ungheresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese rigetta le accuse ricevute sul presunto attacco alla libertà dei media del paese. Lo ha fatto per bocca del suo portavoce, Zoltan Kovacs, che ha replicato a un articolo pubblicato dal portale online "Euobserver", riporta l'agenzia di stampa "Mti". Nell'articolo, a firma di Harlan Mandel, l'esecutivo ungherese viene additato di voler "muovere guerra ai media per prenderne il controllo". In un articolo pubblicato oggi sulla medesima testata, Kovacs evidenzia che Mandel è a capo di un fondo di investimenti statunitense – il Media Development Investment Fund (Mdif) – che "ha ricevuto almeno 16,5 milioni di dollari da George Soros". Il fondo "finanzia esclusivamente media di sinistra" in Ungheria. "Sicuramente è libero di farlo, ma non facciamo finta che si tratti di un investitore neutrale", ha scritto Kovacs. "Il panorama dei media ungheresi è molto più variopinto di quanto Mandel vorrebbe farvi credere" e le leggi ungheresi in materia sono in linea con quelle europee. (Vap)