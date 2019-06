Moldova: parlamento, Blocco Acum e socialisti votano in prima lettura ritorno a sistema elettorale proporzionale

- I deputati del Partito dei socialisti della Moldova e quelli del Blocco politico Acum hanno adottato oggi in prima lettura un progetto di legge che modifica il codice elettorale, annullando il sistema elettorale misto per tornare a quello proporzionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ipn Moldova". L'iniziativa legislativa, che prevede il ritorno al sistema elettorale proporzionale, è stata sostenuta dal voto della maggioranza dei deputati presenti oggi in aula a Chisinau. Durante la presentazione, il deputato del Blocco Acum Sergiu Litvinenco ha affermato che l'iniziativa legislativa è stata proposta in seguito al parere critico della Commissione di Venezia, organismo consultivo del Consiglio d'Europa, sulla modifica del sistema elettorale da proporzionale a misto. Allo stesso tempo, secondo il deputato, il progetto mira a migliorare la legislazione elettorale in termini di garanzia del voto per i cittadini moldavi che vivono all'estero. Più specificamente, si tratta del permesso di votare all'estero con un passaporto scaduto. (segue) (Moc)