Moldova: parlamento, Blocco Acum e socialisti votano in prima lettura ritorno a sistema elettorale proporzionale (2)

- Durante i dibattiti in plenaria nel parlamento, è stata proposta l'introduzione anche del voto elettronico, nonché la possibilità di modificare il sistema di distribuzione dei voti ai concorrenti elettorali che non hanno accesso al parlamento. Queste proposte devono essere discusse ora in seconda lettura. Il documento adottato in prima lettura prevede anche una significativa riduzione dei tetti massimali per le donazioni fatte ai partiti politici nella campagna elettorale. Un altro emendamento al codice elettorale si riferisce alle persone che hanno ottenuto un reddito dall'estero e che possono fare donazioni a partiti, una prassi attualmente vietata in Moldova. (Moc)