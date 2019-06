Romania: premier Dancila invia a presidente proposta per nuovo vice premier sui partenariati strategici

- Il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha inviato al capo dello Stato, Klaus Iohannis, la proposta per la carica di vice primo ministro sui partenariati strategici. Lo ha annunciato la stessa Dancila durante una dichiarazione per i media. "Ho inviato oggi al capo dello Stato, Klaus Iohannis la proposta per la carica di vice primo ministro sui partenariati strategici. Penso che il presidente non abbia motivo di rifiutare questa proposta. Ana Birchall, il ministro della Giustizia, dovrebbe assumere anche questa carica. Ana Birchall ha già occupato in passato questa carica. Abbiamo discusso questa proposta e aspetto una risposta del presidente", ha detto il capo del governo di Bucarest. Rob (segue) (Rob)