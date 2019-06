Romania: premier Dancila invia a presidente proposta per nuovo vice premier sui partenariati strategici (2)

- I neo ministri della Giustizia, dei Fondi europei e dei Romeni all'estero hanno prestato oggi giuramento alla presenza del capo dello Stato, Klaus Iohannis. La scorsa settimana, il presidente ha firmato i decreti di nomina per Ana Birchall per la carica di ministro della Giustizia, Roxana Minzatu, nella carica di ministro dei Fondi europei e Natalia Intotero al ministero per i Romeni all'Estero. Iohannis ha bocciato la proposta di Titus Corlatean per il ruolo di vicepremier incaricato dell'applicazione dei partenariati strategici, carica ricoperta da Ana Birchall ed ha chiesto al capo del governo Viorica Dancila di inoltrare un'altra proposta per la carica. Il presidente considera Corlatean "l'artigiano del disastro alle elezioni del 2014", quando era ministro degli Esteri e decine di migliaia di romeni non sono riusciti a votare. La premier aveva inviato le proposte il 29 maggio. (segue) (Rob)