Romania: premier Dancila invia a presidente proposta per nuovo vice premier sui partenariati strategici (3)

- L'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania ha condannato lo scorso 27 maggio il leader del Partito socialdemocratico (Psd) – principale formazione al governo in Romania – e presidente della Camera dei deputati, Liviu Dragnea a tre anni e sei mesi di carcere per istigazione ad abuso di ufficio. Dragnea è stato condannato in quanto nel periodo era presidente del Consiglio provinciale di Teleorman ha disposto l'assunzione fittizia di due iscritte al partito alla Direzione di assistenza sciale e tutela dell'infanzia. Dragnea è stato già condannato in primo grado, da un collegio da tre giudici, a tre anni e sei mesi di reclusione per istigazione all'abuso d'ufficio. (segue) (Rob)