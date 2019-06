Romania: premier Dancila invia a presidente proposta per nuovo vice premier sui partenariati strategici (4)

- La sentenza è arrivata proprio all’indomani delle elezioni europee che hanno rappresentato un duro colpo per il partito di governo, che ha perso quasi quindici punti percentuali rispetto a cinque anni fa. Altro duro colpo è stato il referendum sulla giustizia indetto dal capo dello Stato, Klaus Iohannis, il cui voto è stato organizzato contestualmente a quello valido per il rinnovo del Parlamento europeo. Circa l'80 per cento dei romeni recatisi alle urne ha infatti votato a favore dei due maggiori rilievi mossi dal presidente sulla riforma della giustizia. Nel dettaglio i romeni hanno votato a favore del divieto di amnistia per i reati di corruzione e nel non consentire decreti d’urgenza da parte del governo in materia di reati, pene e organizzazione giudiziaria ma anzi allargando le possibilità nel contestare tali provvedimenti dinnanzi alla Corte costituzionale. (Rob)