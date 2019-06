Bosnia-Repubblica Ceca: ministro Esteri Petricek ribadisce sostegno a percorso europeo di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek ha ribadito oggi il sostegno di Praga al percorso europeo di Sarajevo. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Petricek ha incontrato oggi a Sarajevo il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik e il rappresentante musulmano Sefik Dzaferovic e ha affermato durante il colloquio che il suo paese sostiene inoltre la Bosnia "nel percorso di adempimento alle direttive della Commissione europea per ottenere lo status del paese candidato all'adesione, visto anche il fatto che la Repubblica Ceca si assume dal primo luglio la presidenza dell'Iniziativa di Visegrad". Gli esponenti della presidenza bosniaca hanno valutato i rapporti tra i due paesi come "tradizionalmente buoni, senza questioni aperte e con uno spazio di manovra per rafforzare la cooperazione economica, sopratutto nell'agricoltura, nel commercio, nell'istruzione e nella cultura". (Bos)