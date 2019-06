Ue: Mandelli (FI), linea Tria sarà quella del governo?

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Andrea Mandelli, in una nota, sottolinea che "nella disarticolazione interna all'esecutivo l'auspicio è che alla fine prevalga la linea del buonsenso. Ma non possiamo non notare quanto il richiamo del ministro Tria alla necessaria tenuta dei conti e alla ricerca di un accordo con l'Ue strida con altre prese di posizione nel governo. Alla fine quale linea sarà quella ufficiale?". Mandelli, quindi, aggiunge: "Il rigorismo non è certo la strada per lo sviluppo, ma dall'equilibrio dei conti dipende l'affidabilità dei mercati e questa non è certo una variabile da sottovalutare". (Com)