Municipio Roma III: Caudo, firmato accordo progetto "Home care premium" per assistenza disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I municipi hanno il dovere istituzionale e morale di garantire politiche sociali e interventi in favore dei più deboli e il III Municipio, nonostante le difficoltà, non è mai venuto meno a questo principio, come testimoniato anche dall'adesione a questa iniziativa". Lo ha dichiarato, riferisce una nota, il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo, dopo la firma dell'accordo con l'Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza opera pia asilo Savoia) per la gestione del progetto "Home care premium", che ha avuto luogo questa mattina nei locali di piazza Sempione. Il progetto è destinato a fornire assistenza ai cittadini, disabili o aventi familiari disabili, che siano dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione e che abbiano partecipato al bando dell'Inps. "Al momento – spiega Maria Concetta Romano, assessora alle Politiche sociali del III Municipio di Roma - sono 50 le persone, per lo più anziane, che beneficiano dell'assistenza. Ma il numero è destinato a crescere nel brevissimo termine poiché, dal 1° luglio, l'Inps dovrebbe riaprire il relativo bando. Con questo accordo, promosso e finanziato dall'Inps, si offre un contributo alle persone non autosufficienti finalizzato alla cura a domicilio. Le prestazioni assistenziali saranno eseguite dagli organismi accreditati presso il nostro Municipio. Nell'ottica di sostenere e migliorare la qualità della vita di tutti". "Un numero telefonico dedicato, attivo 5 giorni su 7, per 4 ore antimeridiane - conclude la nota - sarà presto attivo allo scopo di fornire informazioni e consulenza alle famiglie. Il progetto terminerà il 30 giugno del 2022". (Com)