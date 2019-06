Bosnia: presidenza tripartita senza misure per gestire crisi migranti dopo riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tripartita bosniaca non ha approvato durante la riunione straordinaria di oggi nessuna misura per gestire la crisi dei migranti. Lo ha riferito il rappresentante croato nella presidenza Zeljko Komsic con una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix". Komsic ha affermato che "il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita Milorad Dodik ha dimostrato oggi con il proprio voto di non volere risolvere la crisi dei migranti". Secondo quanto riferito in precedenza dalla stessa testata, Komsic aveva annunciato di volere dispiegare le Forze armate al confine con la Serbia, mentre Dodik, d'altro lato, ha detto che "nessuno dispiegherà l'esercito al confine con la Serbia". (Bos)