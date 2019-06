Imprese: M5s su Whirlpool, bene direttiva Di Maio, su lavoro musica è cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Sut, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive, in un post su Facebook, in merito alla vicenda Whirlpool, scrive: "Dagli impegni presi con lo Stato italiano non si esce come se nulla fosse. Gli accordi non si stracciano, disimpegnandosi dopo aver beneficiato di 50 milioni di euro in 5 anni provenienti dalle tasche dei contribuenti italiani. Ovviamente il riferimento è alla Whirpool, intenzionata a chiudere lo stabilimento di Napoli e a dire by by al nostro paese, con gli incentivi presi ancora tintinnanti e pronti a essere utilizzati per creare altrove lavoro e ricchezza. Con i soldi nostri. No, la musica è cambiata. Luigi Di Maio lo dimostra con i fatti con una direttiva ministeriale per la revoca degli incentivi già pronta se Whirpool non rispetterà la parola data al governo. Finalmente iniziamo a farci rispettare". (Rin)