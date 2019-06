Albania: Mazzetti (FI), Italia si occupi con urgenza di grave crisi a tutela nostri connazionali

- La deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, rimarca in una nota che "è in corso una grave crisi istituzionale in Albania come testimoniato da tutti i media". La parlamentare azzurra quindi spiega: "Il primo ministro Rama (Edi) vuole rimuovere il presidente della Repubblica Meta (Ilir) a seguito della decisione di annullare la data delle imminenti elezioni amministrative. Rama aveva definito la scelta del presidente Meta 'un suicidio'. Contemporaneamente il leader dell'opposizione, Lulzim Basha, esponente del Partito democratico (membro del Ppe), ha alzato la voce rimettendo il proprio mandato da deputato e quello di tutti i suoi colleghi di partito, per sottolineare i presunti collegamenti costanti negli anni fra Rama ed i signori della droga dell'Albania che quotidianamente esportano prevalentemente droga verso l'Italia. Basha ha inoltre definito sui media l'atteggiamento di Rama un bluff". (segue) (Com)