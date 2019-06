Albania: Mazzetti (FI), Italia si occupi con urgenza di grave crisi a tutela nostri connazionali (2)

- Per Mazzetti, "la tensione in Albania ha quindi toccato livelli altissimi. Voglio ricordare che sono numerosi gli italiani che hanno deciso di attraversare l'Adriatico per trasferirsi in Albania per le proprie attività imprenditoriali. Deve diventare quindi prioritario per il governo italiano - sottolinea - agire immediatamente a tutela anche dei nostri connazionali presenti. Non possiamo pensare di considerare certi fatti politici e di cronaca lontani dalla nostra vita. Voltarsi dall'altra parte sarebbe soltanto un segnale di debolezza della nostra politica estera. In Albania vi è una richiesta evidente di legalità. L'Italia - conclude - deve rispondere 'presente' davanti a certe richieste di aiuto". (Com)