Ue: Fratoianni (Si) su Tria, ripete mantra regole su deficit, allora mentono Di Maio e Salvini?

- Nicola Fratoianni di Sinistra italiana dopo le parole in Aula a Montecitorio del ministro dell'Economia, commenta in una nota: "Ma Giovanni Tria ha un fratello gemello? Potrebbe essere questo il mio commento lapidario sul ministro dell'economia Tria dopo aver ascoltato la sua informativa al Parlamento sulla possibile procedura di infrazione dell'Unione europea sui conti italiani. Battute a parte - aggiunge - Tria riprende il mantra del deficit, delle regole europee da rispettare e soprattutto, dice chiaro, con buona pace di Di Maio e Salvini, che i risparmi sugli investimenti per il welfare (cioè le risorse non utilizzate per il sostegno al reddito e quota 100) non saranno utilizzate per nuove misure di welfare". Fratoinanni quindi si chiede: "Chi mente allora Tria o Di Maio e Salvini? Di questo passo vuol dire che presto si materializzeranno altri tagli alla protezione sociale delle persone, a partire dalla sanità pubblica - conclude - come abbiamo letto nei documenti del governo". (Com)