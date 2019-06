Messico: finisce sott'acqua il cantiere del nuovo aeroporto internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella consultazione organizzata in modo volontario, il primo "esperimento" di un'azione che il presidente avrebbe ripetuto nei mesi successivi come esercizio di partecipazione alla politica, gli elettori si trovavano di fronte a due ipotesi: portare avanti la costruzione del nuovo scalo nella zona di Texcoco, a est della capitale, o proseguire con l'attuale aeroporto Benito Juarez, avviando in contemporanea un ampliamento dell'aeroporto militare di Santa Lucia. Le due strade proposte all'attenzione dei messicani godevano entrambe di argomenti a favore e contrari, debitamente specificati dal futuro governo sulle schede. Il Naim, molto vicino alla capitale, è già in fase di costruzione (non meno del 20 per cento del totale), ha già a disposizione finanziamenti per il 69 per cento dei lavori e nel lungo periodo promette una maggiore capacità di traffico. Il suo completamento, su un terreno di cinque mila ettari, garantisce occupazione e fiducia agli investitori. E risulta idoneo a una maggiore connessione internazionale. Al tempo stesso la costruzione del nuovo aeroporto ha fatto già registrare un ritardo di quattro anni nella tabella di marcia e un incremento dei costi che dovrà misurarsi anche con l'intenzione di non stanziare ulteriori risorse dalla prossima legge di bilancio. (segue) (Mec)