Africa: assistente Segretario di Stato Usa Risch in visita in Kenya e Ghana

- L'assistente al dipartimento di Stato statunitense per gli Affari consolari, Carl Risch, sta svolgendo un tour di lavoro in Kenya e Ghana. Il viaggio di Risch, riferisce in una nota il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, proseguirà fino a sabato, 15 giugno, e toccherà la capitale keniota, Nairobi, e quella ghanese, Accra. In entrambe le città, recita la nota, il Sottosegretario sottolineerà "il nostro profondo e costante impegno per la protezione dei cittadini statunitensi all'estero e la facilitazione del viaggio regolare verso gli Stati Uniti". Durante il suo soggiorno, il diplomatico terrà incontri con il personale dell'ambasciata ed altri funzionari consolari. (Res)