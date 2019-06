Lavoro: Consiglio regionale lombardo approva mozione su Mercato Uno, giunta sia parte attiva in difesa lavoratori

- Approvata oggi all’unanimità in Consiglio regionale la mozione urgente sulla crisi occupazionale del Mercatone Uno, firmata da tutti i capogruppo. Il testo della mozione, con primo firmatario il capogruppo del Pd Fabio Pizzul, impegna il presidente e l’assessore competente a farsi parte attiva in tutte le sedi opportune, a partire dal Mise e dal governo, per accelerare il riconoscimento immediato degli ammortizzatori sociali e cercare di mantenere viva l’attività e salvaguardare l’intero perimetro occupazionale. I due interventi al testo proposti dall’assessore al Lavoro Melania Rizzoli, presente in aula, sono stati accettati da Pizzul, tra cui: “l’impegno a valutare la riattivazione di uno strumento di anticipazione sociale finalizzata al sostegno dei lavoratori sospesi a zero ore da sviluppare con modalità analoghe allo strumento già positivamente attivato” ha richiesto Rizzoli, tenuto conto della riforma agli ammortizzatori sociali. Accettato anche l’intervento del consigliere del Movimento Cinque Stelle Ferdinando Alberti che ha chiesto il ripristino delle condizioni contrattuali precedenti all’acquisizione della Shernon Holding, tenendo conto del rispetto alle normative vigenti in tema di ammortizzatori sociali, visto che in molti casi i lavoratori erano passati da un contratto full time a part time. È stato inoltre richiesto di definire delle azioni integrate di politiche attive, coordinate tra i territori interessati, a sostegno dell’occupazione.(Rem)