Colombia: ex comandante Farc Jesus Santrich assume incarico di deputato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Commissione accrediti della Camera dei rappresentanti della Colombia ha autorizzato Santrich a occupare il suo seggio di deputato. La decisione ha suscitato dure critiche da parte del presidente Ivan Duque. “Jesus Santrich è un mafioso. Come si può pretendere che un paese abbia un gangster come deputato al Congresso?”, ha detto Duque parlando alla stampa dall’Argentina, dove si trova in visita ufficiale. Santrich, su cui pende un accusa di narcotraffico, è stato scarcerato lo scorso 30 maggio su ordine della Corte suprema colombiana, secondo cui in quanto deputato del Congresso l'ex guerrigliero deve essere processato dalla Corte suprema di giustizia. Questa ha aperto un’indagine formale nei confronti dell’ex comandante delle Farc, ma senza ordinare il suo arresto. (segue) (Mec)