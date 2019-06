Colombia: ex comandante Farc Jesus Santrich assume incarico di deputato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando alla stampa poco dopo la sua liberazione dalla sede del partito Farc Santrich ha ribadito il suo impegno per la pace e ha assicurato che si presenterà davanti alla giustizia colombiana per difendersi dall’accusa di narcotraffico. L’ex guerrigliero, riferisce il quotidiano “El colombiano”, ha detto di essere a disposizione sia del tribunale speciale per la pace (Jep) sia della Corte suprema. Santrich ha inoltre ribadito la sua innocenza rispetto all’accusa di narcotraffico e si è impegnato a “difendere” l’accordo di pace “in modo legale” dal suo seggio di deputato. Il Dipartimento di stato Usa ha definito “spiacevole” la decisione della Corte suprema colombiana di ordinare la scarcerazione di Santrich. “Consideriamo questa decisione spiacevole”, ha detto parlando in conferenza stampa la portavoce Morgan Ortagus, chiarendo che ciononostante Washington “rispetta” la decisione dell’alto tribunale colombiano. (segue) (Mec)