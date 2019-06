Bosnia: Fmi, proseguimento cooperazione dovrà attendere formazione del governo

- Il proseguimento della cooperazione tra il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Bosnia dovrà attendere la formazione del nuovo governo di Sarajevo in base ai risultati delle elezioni di ottobre. E' quanto ha ribadito oggi una delegazione dell'Fmi guidata dal capo della missione in Bosnia Martin Petri durante l'incontro con il ministro delle Finanze nel governo uscente bosniaco Vjekoslav Bevanda. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Bevanda ha informato la delegazione che "il Consiglio dei ministri ha finora approvato due disposizioni di finanziamento provvisorio trimestrale, dato che il bilancio vero e proprio non è ancora stato approvato, a causa della mancata formazione del nuovo governo".(Bos)