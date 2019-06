Cile: Banca centrale riduce prospettive di crescita 2019 al 3,5 per cento del Pil (2)

- Il documento della Bcc mantiene l'allerta sui pericoli legati al contesto esterno, in particolare alla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. "La materializzazione di scenari esterni potrebbe ripercuotersi negativamente sulla proiezione degli investimenti locali", si legge nel rapporto. "L'incertezza del contesto internazionale implica la possibilità che l'evoluzione degli investimenti risulti inferiore a quella proiettata per il riflesso sui costi associati ai progetti", aggiunge il documento. Tra i fattori della crescita evidenziati è incluso anche il "flusso migratorio sostenuto che si è registrato negli ultimi anni". "L'immigrazione recente è mediamente più qualificata, giovane e con una maggior partecipazione al mondo del lavoro", si legge. (segue) (Abu)