Abruzzo: slittato l'incontro tra Regione e la multinazionale Thales Alenia Space

- È slittata di qualche giorno la riunione tra l'assessore allo Sviluppo economico Mauro Febbo e i vertici della Thales Alenia Space prevista per questa mattina. La multinazionale ha infatti deciso di farsi rappresentare nell'incontro con l'assessore Febbo dall'amministratore delegato Donato Amoroso. Ciò ha comportato la necessità di individuare una nuova data per l'incontro, in precedente fissato con il direttore dello stabilimento dell'Aquila. In merito Febbo ha commentato: "Il fatto che Tahles abbia chiesto il rinvio della riunione fissata in precedenza pur di far venire il proprio amministratore delegato, conferma la serietà dell'azienda ma soprattutto l'intenzione di avviare un confronto a tutto campo con la Regione Abruzzo. Sarà mio compito fissare a breve una nuova data". (Ren)