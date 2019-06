Iran: viceministro esteri Rjabkov, Mosca non accetta pressione sanzionatoria Usa contro Teheran

- Per la Russia "è assolutamente inaccettabile" la pressione delle sanzioni statunitensi contro Teheran. È quanto affermato dal viceministro degli esteri russo, Sergej Ryabkov. "Gli Stati Uniti, non celatamente, dichiarano che rafforzeranno la pressione delle sanzioni su Teheran. Per noi è assolutamente inaccettabile, ma c'è tempo per salvare il sistema del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa, l'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015) ", ha dichiarato Ryabkov nel quadro delle Lectures di Primakov, evento accademico dedicato al 90mo anniversario della nascita del famoso diplomatico russo (ex ministro degli Esteri e primo ministro Evgenij Primakov). Organizzatori dell'evento sono l'Institute of World Economy and International Relations Primakov dell'Accademia russa delle scienze, la Fondazione russa per la ricerca di base, il Centro del commercio e dell'industria di Mosca, la Camera di commercio e industria della Federazione russa. (Rum)