Lombardia: Coldiretti, cresce florovivaismo, + 17 per cento di aziende in 5 anni

- Cresce la filiera del verde in Lombardia. Tra floricoltura e servizi, infatti, le imprese attive hanno raggiunto quota 7 mila, con un incremento del 17 per cento in 5 anni. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia su dati di Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, in occasione dell’approvazione delle modifiche al Testo Unico regionale sull’Agricoltura, che introduce una parte dedicata esclusivamente al florovivaismo. Una scelta – spiega la Coldiretti regionale – che mira a definire e salvaguardare il lavoro degli imprenditori agricoli professionali valorizzando l’utilizzo delle produzioni locali. Per andare incontro alle esigenze dei consumatori – continua la Coldiretti – nei vivai si potranno vendere anche i prodotti complementari funzionali alla cura del verde, dai vasi agli attrezzi, nel rispetto di precisi limiti delle superfici aziendali da destinare a tale scopo. In Lombardia – conclude la Coldiretti – più del 50 per cento delle imprese si concentra nelle province di Milano, Varese, Como e Brescia. Secondo gli ultimi dati regionali, il valore della produzione florovivaistica lombarda è di circa 220 milioni di euro all'anno. (Com)