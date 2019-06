Speciale difesa: ministero Esteri iraniano, nessuna richiesta a Mosca per acquisto S-400

- L’Iran non ha fatto alcuna richiesta alla Russia per l’acquisto dei sistemi antimissile S-400. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, nel corso di una conferenza stampa a Teheran. Il funzionario ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea autoprodotti dall’Iran sono affidabili e la Repubblica islamica non ha bisogno di acquistare gli S-400. L'Iran ha già acquistato dalla Russia il sistema di difesa missilistica terra-aria S-300 e sta avviando la produzione della propria versione degli S-300 chiamata Bavar-373, che sarebbe tecnologicamente più avanzata dell'S-300. l'Iran ha presentato un sistema di difesa aerea autoprodotto Khordad 15 in grado di colpire contemporaneamente sei bersagli e in grado di rilevare grazie al suo sistema radar aerei da combattimenti e velivoli ostili. (Res)