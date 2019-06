Speciale difesa: Iraq, Nuova Zelanda ritirerà tutte le sue forze entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova Zelanda ha annunciato ieri che ritirerà tutte le sue forze di stanza in Iraq entro il giugno del 2020. Lo ha reso noto la premier Jacinda Ardern. Attualmente la Nuova Zelanda ha in Iraq un ridotto contingente di 95 unità non da combattimento dispiegate nel complesso militare di Taji, a nord-ovest di Baghdad, e impegnate nell’addestramento delle forze di sicurezza irachene. La missione è condotta congiuntamente con l’Australia, che nello stesso sito ha circa 300 uomini. Finora Canberra non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale in merito alle proprie intenzioni, ma secondo il ministro della Difesa neozelandese Ron Mark anche l’Australia ha in programma la riduzione del proprio contingente nel paese mediorientale. La Ardern ha precisato che i militari neozelandesi a Taji saranno ridotti a 75 entro luglio e a 45 entro il prossimo gennaio, prima del ritiro completo. La premier ha in ogni caso sottolineato come la Nuova Zelanda abbia dato “un grande contributo” a Taji, dove a partire dal 2015 si sono addestrati oltre 40 mila uomini delle forze di sicurezza irachene. “Credo che i nostri abbiano fatto un lavoro incredibile, che ora volge al termine. È tempo di riportarli a casa e di guardare al contributo che le nostre forze di difesa possono dare altrove”, ha affermato la Adern. (Irb)