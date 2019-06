Speciale difesa: Israele, compagnia Elbit vicina ad accordo per sistema antimissili con la Germania

- La compagnia israeliana per la difesa elettronica Elbit è in trattative avanzate con l’Aeronautica militare tedesca per la vendita del sistema antimissilistico Dircm (Directional Infrared Counter Measures). Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, secondo cui l’accordo sarebbe di circa 200 milioni di dollari (circa 176 milioni di euro). I sistemi Dircm dovrebbero proteggere la flotta tedesca di aeromobili A400M e gli aerei di rifornimento dai missili spallegiabili. Il Dircm, una contromisura direzionale agli infrarossi, è un sistema progettato per proteggere gli aerei dai missili terra-aria spalleggiabili a ricerca di calore. Si tratta di un sistema leggero e compatto nato per fornire maggior protezione agli aerei militari nel corso delle missioni, rispetto alle comuni minacce presenti sui campi di battaglia. (Res)