Speciale difesa: Profumo (Leonardo), auspicio è che Italia aderisca a progetto caccia europeo Tempest

- L’Italia dovrebbe “salire a bordo” del progetto di caccia europeo Tempest. Questo l’auspicio di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, nel corso di un briefing tenuto ieri con la stampa a Roma. “Il tempo passa”, ha sottolineato Profumo, ricordando come la compagnia sia coinvolta in Tempest e auspicando che l’Italia “salga a bordo del progetto in quanto paese”. L’ad ha poi ricordato come allo stato attuale in Europa siano presenti due progetti, Tempest e Fcas. “Vediamo nel tempo cosa succederà”, ha aggiunto Profumo. (Frm)