Speciale difesa: ministro Trenta a Festa della Marina a Taranto

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha partecipato ieri alle celebrazioni per la Festa della Marina Militare, che si è svolta a Taranto, presso la Stazione Navale Mar Grande. Come riferisce un comunicato stampa, la Festa della Marina torna a Taranto dopo 12 anni, a testimonianza del profondo legame tra la città dei due mari e la Marina: sono circa 15 mila infatti i marinai e gli impiegati civili della Difesa, presenti nel sedime tarantino, e quasi in ogni famiglia c'è una persona legata alla Marina. Accompagnata dal capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli e dal capo di Stato maggiore della Marina, il ministro della Difesa ha passato in rassegna lo schieramento delle 20 unità navali presenti in mare per l'occasione, tra cui l'Amerigo Vespucci, "la Signora dei Mari", simbolo dell'Italia nel mondo. Consegnata alla FREMM Martinengo la Bandiera di Combattimento, atto formale che la inserisce a pieno titolo nella Squadra Navale. "La Bandiera che consegniamo oggi è stata donata da questa città. La custodirà lo scrigno donato dall'Associazione nazionale marinai d'Italia di Taranto fino a quando non sarà necessario esporla sul pennone più alto della nave. Un grazie particolare al sindaco Melucci e a tutta la cittadinanza per questo atto di grande sensibilità e affetto nei confronti della Marina. Grazie al contrammiraglio Nicolò Marasciulo, Presidente del Gruppo Anmi di Taranto e a tutti i membri dell'Associazione. Da oggi, al termine di un significativo periodo d'impiego nell'operazione Atalanta, Nave Martinengo è ufficialmente a disposizione della Difesa e al servizio della Patria" ha dichiarato il Ministro nel corso de suo intervento. (Com)