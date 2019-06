Speciale difesa: ministro Trenta firma a Taranto e Ginosa protocolli d'intesa per cessioni immobili

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso soddisfazione per la firma ieri a Taranto del protocollo d'intesa per la cessione dell'ex 65mo Deposito territoriale dell'Aeronautica Militare e di una parte della "Scuola Volontari dell'A.M. (S.V.A.M.) Idroscalo Bologna". "Vorrei esprimere la mia particolare soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto oggi, proprio in una delle città più fortemente legata alla Difesa", ha affermato Trenta, come riferisce un comunicato stampa. I due complessi sono stati dismessi dagli usi militari ai fini della riconsegna al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia del demanio per il perseguimento dei propri fini istituzionali e di valorizzazione, anche in funzione della salvaguardia di un territorio di assoluto valore ambientale e paesaggistico. Hanno sottoscritto l'accordo il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, Vincenzo Capobianco e il dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Domenico Iannaccone. La giornata si è conclusa a Ginosa (Ta), dove il ministro Trenta ha firmato un altro protocollo d'intesa per la valorizzazione dei beni non più in uso alla Difesa. Si tratta del Teleposto dell'Aeronautica Militare – ex Batteria Toscano di Ginosa. Una parte dell'area militare sarà trasferita al comune di Ginosa con destinazione museale, dove al suo interno è presente un "bunker" degli anni '20; una seconda parte sarà valorizzata e gestita economicamente da parte della società Difesa Servizi S.p.A., mentre l'ultima aliquota resterà in uso alla Difesa per i suoi fini istituzionali. A firmare l'accordo, oltre al ministro della Difesa, il sindaco di Ginosa Vito Parisi e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata. "Il mio impegno è quello di giungere ad una ottimizzazione del parco immobiliare militare, eliminando le infrastrutture non più necessarie e accorpando, ove possibile, quelle che svolgono funzioni similari, anche in un'ottica di aggregazione interforze", ha commentato il ministro. La Task Force valorizzazione e dismissione immobili del ministero della Difesa, ha in itinere diverse attività di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di queste attività è stato istituito un tavolo di concertazione con il ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio per individuare aree militari, non più utili ai fini istituzionali, utilizzabili per realizzare nuovi istituti penitenziari, con lo scopo di trovare una concreta soluzione alla problematica del sovraffollamento delle carceri italiane e consentire l'attuazione del piano di riequilibrio territoriale del sistema penitenziario nazionale. (Com)