Maltempo: Fondazione OMD, dati smentiscono primavera fredda e piovosa a Milano (2)

- La stagione è stata quindi leggermente più calda rispetto al valore di riferimento, come tutte le primavere dell'ultimo decennio ad eccezione di quella del 2013. I dati registrati a maggio hanno però contribuito a rendere sia la media delle temperature minime (9.8°), che quella delle temperatura massime (18.3°) più basse dei corrispondenti valori di riferimento, pari rispettivamente a 10.1° e 19.1°. Il valore massimo assoluto del trimestre (27.2°) è stato registrato il 24 maggio, in una delle rare giornate calde del mese; da segnalare, tuttavia, anche i 24.9°C raggiunti il 24 marzo. La temperatura minima assoluta si è verificata invece il 14 marzo (5.3°C), ma particolarmente significativi sono i 6.9° del 6 maggio. Anche per quanto riguarda le precipitazioni la situazione varia nel corso del trimestre: se marzo e aprile hanno fatto registrare quantitativi inferiori alla norma (24 mm contro i 59 mm del Clinoper il primo, 65 mm contro 90 mm per quanto riguarda il secondo), a maggio sono caduti 111 mm di pioggia. Un dato questo che, pur superando il corrispondente valore di riferimento (103 mm), non è eccezionale: alle nostre latitudini, infatti, maggio è statisticamente il mese più piovoso, insieme a ottobre. Anche lo scorso anno, pur essendo stato molto più caldo di quello appena concluso, si è contraddistinto per abbondanti precipitazioni (quasi 150 mm cumulati). Nel corso di questa primavera in alcune occasioni le piogge sono state associate a temporali, e si sono verificati anche quattro episodi di grandine. (Com)