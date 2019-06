Ivrea (To): tabaccaio uccise ladro, per autopsia avrebbe sparato dall'alto

- Stando ai risultati dell’autopsia eseguita stamattina a Strambino (To) dal medico legale Roberto Testi, un colpo dall’alto, sparato forse dal balcone di casa, ha colpito alle spalle Ion Stavila, il moldavo 24enne ucciso a Pavone Canavese (To), durante un furto ai danni di una tabaccheria. I risultati dell’autopsia non combaciano dunque con la dichiarazione del tabaccaio Franco Iachi Bonvin: nella ricostruzione, l’uomo aveva dichiarato di essere sceso in cortile a furto ancora in corso e di aver sparato solo in seguito ad una colluttazione con i ladri. (Ren)