Napoli: giovedì la firma dell'intesa tra i ministeri della Difesa e della Giustizia per le nuove carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede firmeranno giovedì, alle ore 15, presso il Palazzo Salerno di Napoli, un protocollo d'intesa per la cessione di immobili dal ministero della Difesa a quello della Giustizia. Il protocollo è stato concertato per individuare aree militari inutilizzate dalla Difesa, dove possano essere realizzati nuovi istituti penitenziari, così da migliorare la nota situazione di sovraffollamento delle carceri italiane e consentire l'attuazione del piano di riequilibrio territoriale del sistema penitenziario nazionale. La firma del protocollo era già stata programmata per il 20 maggio ma fu rinviata per impegni istituzionali urgenti dei ministri. (Ren)