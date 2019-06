Lombardia: giunta regionale co-finanzia con 6 mln progetti Fondazione Cariplo a Lodi e Mantova

- Un contributo di 6 milioni di euro (3 per la provincia di Lodi e altri 3 per quella di Mantova) come cofinanziamento delle iniziative promosse da Fondazione Cariplo relative al programma denominato 'Interventi Emblematici Maggiori'. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana e degli assessori al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, e agli Enti locali, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata, Massimo Sertori. Si tratta di progetti che affrontano problemi specifici sui territori identificati e che sono caratterizzati da un alto grado di complessità organizzativa e strutturale, mirando al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità attraverso processi di progettazione integrati. "Regione Lombardia - ha spiegato il presidente Fontana - partecipa con uno stanziamento importante agli interventi identificati dal bando di Fondazione Cariplo perché crede nel sostegno alle economie locali da sviluppare attraverso interventi in grado di produrre effettivi cambiamenti, con la fattiva collaborazione tra soggetti pubblici e privati". "Un cofinanziamento - ha sottolineato l'assessore Caparini - in coerenza con le finalità promosse dal nostro Programma Regionale di Sviluppo. È giusto e necessario puntare su iniziative individuate sui vari territori lombardi con l'obiettivo di generare ricadute positive sugli stessi". (segue) (Com)